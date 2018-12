Bureaukratiets manglende forstand - folkets afmagt

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 22. december 2018 kl. 06:35Et nyt eksempel på bureaukratiets manglende forstand og fornemmelse af, at det (politikere og ansatte) er udpeget til at tjene folket, dokumenterer netop folkets afmagt. Eksemplet er fra Køge Bugt kommunen Greve, hvor børn og unge under 16 år ikke må lukke sig ind på bibliotekerne i et par lokalsamfund.For at spare et par millioner kr. bliver bibliotekerne i Tune og Karlslunde selvbetjente fra det nye år. Men kun for dem over 16 år. Dem under skal have "barnepige" med - og det skal jo nok begrænse interessen for bibliotekbesøg. Sådan får man velfungerende ting til at bukke under i det dødbringende bureaukrati.