5 dræbt og mange kvæstet, da tog skar skolebus i 2 halvdele

Fredag 21. december 2018 kl. 23:33En skolebus fyldt med gymnasieelever og et tog kolliderede i dag i det sydlige Serbien, og 5 blev dræbt på stedet eller døde umiddelbart efter ulykken. Mange flere blev kvæstet, heraf befinder 13 sig i alvorlig tilstand, flere i livfare. Toget skar regulært skolebussen over i 2 halvdele.Der er endnu ingen sikre meldinger om årsagen til den dramatiske og tragiske ulykke. Bussens chauffør menes dog at have begået fejl, som muligvis førte til den fatale kollision.