Kvinde gik kilometervis vild og frøs ihjel i sumpområde

Fredag 21. december 2018 kl. 14:37En 82-årig lettere dement kvinde gik i aftes kilometervis vild fra sit hjem i en landsby øst for nordjyske Skive. I formiddag blev hun fundet død, sandsynligvis frosset ihjel i et sumpområde ved åen i en anden landsby på egnen. Hjemmehjælpere konstaterede, at hun forsvandt i aftes.Imidlertid blev der først sat ind med eftersøgning i dag, da den gamle dame stadig ikke var dukket op.