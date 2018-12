Kaos i luftrummet - titusindvis af passagerer ramt af 0 fly

Torsdag 20. december 2018 kl. 23:18Der er kaos i de tyske lufthavne som følge af frygt for terrorangreb, og de sidste 2 døgn har der været kaos i London-lufthavnen Gatwick, hvor alle fly står på landjorden. Titusindvis af passagerer er ramt af 0 fly til og fra den engelske lufthavn. Årsagen er droner i luften omkring lufthavnen. Indtil videre er der 50 rapporter herom.Måske kan der flyves til og fra Gatwick igen i morgen. Det vil man overveje den kommende nat over, alt imens der bliver efterforsket i, hvad det er for drone-trafik, der foregår. Den er dødsenfarlig for flytrafikken.Det enorme kaos i Tyskland og England har også ramt fly til og fra Danmark. Skal man en tur op i de højere luftlag, er det en god ide at orientere sig om trafiksituationen.