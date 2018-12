Danske Bank - overskud i 2018 kun 15.000 millioner kr.

Torsdag 20. december 2018 kl. 22:10Om man skal le eller græde kommer helt an på ens aktiebeholdning og økonomiske situation iøvrigt. Danske Bank har i aften meddelt fondbørsen i København, at man nedjusterer det forventede overskud i 2018 til 15.000 millioner kr. Det er 1-2 milliarder kr. mindre end tidligere.Ikke et ord om hvidvask-skandalen omkring banken. Den har øjensynligt ingen betydning for resultatet af bankdriften - endnu.