Det ligner krig i Stuttgart - alarm i 14 tyske lufthavne

Torsdag 20. december 2018 kl. 18:39Man skulle tro, en krig er brudt ud, efter det kampklædte og svært bevæbnede politi, som lige nu dominerer lufthavnen i tyske Stuttgart at dømme. Ligesom der er slået alarm og forhøjet beredskab i alle 14 tyske lufthavne med passagerruter. Årsagen er, at man mener der er sket spionage i lufthavnen i Stuttgart.Det tyske politi mener, der kan være sammenhæng mellem den formodede spionage og et eventuelt terrorangreb.