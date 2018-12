Ung mand død efter fald i frugtplantages kølerum

Torsdag 20. december 2018 kl. 11:56En 28-årig mand er død på Rigshospitalet i København, hvor lægerne de sidste par døgn kæmpede for at redde hans liv. Efter at han var faldet nogle meter ned i et kølerum på en frugtplantage i nordvest sjællandske Odsherred. Ved faldet pådrog han sig bl.a. et alvorligt kraniebrud.Dette kombineret med meget lidt ilt i kølerummet var årsag til den tragiske udgang på ulykken.