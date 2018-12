Kærestesorger skabte drama og lukning af motorvej ved bro

Torsdag 20. december 2018 kl. 08:23En ikke nærmere identificeret mand med åbenlyse kærestesorger skabte i nat drama og lukning af starten på Holbækmotorvejen i vestkøbenhavnske Hvidovre. Manden havde bevæbnet med en kniv truet sin ex-kæreste og med at begå selvmord. Han befandt sig på en bro over motorvejen, da politiet nåede frem.Dramaet stod på i 3 timer, før det lykkedes at få manden talt til ro og overgive sig. Uden at nogen var kommet fysisk tilskade.