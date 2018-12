B&O igen på vej tilbage og måske svigter julesalget

Torsdag 20. december 2018 kl. 00:06Det tidligere danske lyd- og design-fyrtårn Bang & Olufsen (B&O) er på vej tilbage i de samme problemer som de nærmeste senere år. Sent onsdag aften meddelte virksomheden til fondbørsen i København, at den forventede stigning i omsætningen på 10% i år udebliver.Måske går det endnu værre, idet omsætningen i regnskabårets 2. kvartal faldt med 9% i forhold til året før, og 3. kvartals start var svagere end forventet. Det kunne tyde på, at julesalget muligvis svigter.B&O har regnskabår 1. juni til 31. maj.