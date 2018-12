Kæmpe millionbøde til bank - tilbageholdt arvingers penge

Onsdag 19. december 2018 kl. 18:53Den spanske storbank Santander har fået en kæmpe millionbøde i England. Fordi banken tilbageholdt enorme summer, den skulle have udbetalt til arvinger. Over 40.000 personer er berørt af skandalen, som angiveligt drejer sig om over 1,5 milliarder kr. Bøden er på 272 millioner kr. - så det har nok betalt sig at "snyde" kunderne.De tilbageholdte penge var beløb, som skulle udbetales efter flere tusinde døde til deres arvinger. Hvad banken har tjent på sin ulydighed, ved øjensynligt ingen.