Mand i livfare - kravlede via vindue ind og faldt i kølerum

Onsdag 19. december 2018 kl. 13:10En 28-årig mand befinder sig i livfare på sygehus, efter at han i går blev fundet livløs i et kølerum på en frugtplantage i nordvest sjællandske Odsherred. Han var kravlet ind i kølerummet via et vindue, og derinde var han faldet ned og pådraget sig hovedkvæstelser. Dertil kom meget lidt ilt i kølerummet.Tilkaldt redning satte straks ind med livreddende førstehjælp, der fortsatte på sygehuset. Den seneste melding er, at mandens tilstand er kritisk.