10 bankfolk anholdt i hvidvask-skandale for mange milliarder

Onsdag 19. december 2018 kl. 12:53

Det bliver meget svært for Danske Bank at ryste den enorme hvidvask-skandale af og pudse det blakkede renomme. I Danmark har både direktør og bestyrelsens formand sagt farvel til banken, og i Estland, hvor bankens afdeling var omdrejningpunkt i skandalen, er der nu turbo på sagen. Til og med i dagens morgenstund er 10 tidligere bankansatte nu anholdt.I forbindelse med de mange anholdelser er der beslaglagt værdier for 1 million euro (ca. 7½ millioner kr.). Estlands politi anslår, at der er hvidvasket 25 milliarder euro (ca. 187 milliarder kr.) under medvirken af Danske Banks afdeling i landet.