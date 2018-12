Skuespiller og instruktør død

Onsdag 19. december 2018 kl. 10:45Den amerikanske skuespiller og instruktør Penny Marshall er død 75 år. Et langt liv i både filmens og TVs verden er dermed slut, men hun har sat sig varige spor. Som en kvinde, der havde evnerne og viljen - der førte til succes. Ikke mindst filmen "Big" med Tom Hanks for 30 år siden.Carole Penny Marshall (som hun blev navngivet ved fødslen i New York City) boede i filmbyen Los Angeles ved sin død. Der nåede hun også et otium på 7 år efter et hæsblæsende, men særdeles spændende liv.