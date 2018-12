Knivstikleri i Ringsted - dreng blev uvenner med en mand

Tirsdag 18. december 2018 kl. 20:23Det er en skidt udvikling, at man trækker en pistol eller en kniv, hvis argumenterne hører op. Som til aften i midtsjællandske Ringsted, hvor en 16-årig dreng blev bragt på sygehus efter knivstik. Fordi han og en mand blev uvenner. Nu leder politiet efter manden med kniven.Han menes at være omkring 25 år og forsvandt fra skænderiet til fods. Opgøret fandt sted i byens centrum ved et pizzaria.