14-årig pige druknet under træning i svømmehal

Tirsdag 18. december 2018 kl. 17:32En sand tragedie udspillede sig for et døgn siden i svømmehallen i nordsjællandske Blovstrød. Idet en 14-årig pige druknede under svømmetræning. Trods hurtig bjærgning og livreddende førstehjælp, og det samme på Rigshospitalet i København, lykkedes det ikke at bringe pigen tilbage til livet.Pigen, der var en talentfuld konkurrence svømmer, fik hjertestop under træningen, oplyser klubben Sigma Swim.