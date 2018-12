Lastbil med kran væltet efter påkørsel af bro i Næstved

Tirsdag 18. december 2018 kl. 14:57En lastbil med kran er væltet på ringvejen i Næstved, efter at den for nogle få timer siden påkørte en fodgængerbro. Der var ingen på broen i ulykke øjeblikket. Fodgængerbroen er så medtaget, at den er i fare for at styrte sammen og derfor afspærret. Forklaring på miseren er, at kranen på lastbilen ikke var sænket.Om lastbilens chauffør er der endnu ingen oplysninger. Han måtte bjærges ud af førerhuset og har givetvis fået nogle knubs, hvis ikke værre.