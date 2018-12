Fodbold-direktør fyret

Tirsdag 18. december 2018 kl. 12:05Dansk Boldspil Union (DBU) har fyret direktør Claus Bretton-Meyer (53 år). Bestyrelsen ønsker en anden profil til at stå i spidsen for DBU, der efterhånden er mere økonomi, management og jura end fodbold. Han blev ansat i foråret 2014 og skal nu igang med at finde sig et andet job.Claus Bretton-Meyer er uddannet på Forsvarsakademiet og Copenhagen Business School.