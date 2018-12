Formand og 2 næstformænd og 2 direktører ud af a-kasse dør

Mandag 17. december 2018 kl. 21:40Turbolensen i Akademikernes a-kasse skal stoppes. Den begyndte i slutningen af september, da top-direktøren blev fyret. Misbrug af a-kassens penge, lød bl.a. anklagerne. Men hvordan andre har været fedtet ind i menageriet er stadig uklart. I dag har dog både bestyrelsens formand og 2 næstformand, samt yderligere 2 direktører besluttet at stoppe.De 2 direktører er fratrådt i dag, mens formand og næstformænd stopper på et ekstraordinært repræsentantskabmøde 4. januar. Det går hurtigt. Der skal skabes ro om a-kassen, som har 230.000 medlemmer.Bestyrelsen har i dag redegjort detaljeret for situationen. Redegørelsen kan læses på www.aka.dk a-kassens website.