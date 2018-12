En dansk og en norsk kvinde fundet myrdet nær bjergtop

Mandag 17. december 2018 kl. 21:102 ikke nærmere identificerede kvinder, en dansk og en norsk er fundet myrdet nær toppen af det marokkanske bjerg Toubkal. Stiksår i deres hals har fået politiet til at arbejde ud fra antagelsen, at de har været udsat for kriminalitet og er blevet dræbt. Der er indtil videre ikke mange enkeltheder.Toubkal er beliggende i det sydvestlige Marokko og er over 4.100 meter højt. Bjerget og området er et eftertragtet turistmål.