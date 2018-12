Mand gik hjemmefra for 12 dage siden og er nu fundet død

Mandag 17. december 2018 kl. 19:28En 81-årig mand, der for 12 dage siden forlod sit hjem i Kgs. Lyngby i det nordlige København, er i dag fundet død i det nærliggende naturområde ved Lyngby sø. Der blev fundet spor efter den gamle mand, og eftersøgning gav derefter resultat i et sumpet område.Der menes ikke at være noget kriminelt forbundet med mandens forsvinden eller hans død.