2 passagertog brænder ved banegård - røgadvarsel

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 17. december 2018 kl. 15:32Det er endnu uvist, hvordan brand i 2 passagertog ved banegården i Fredericia midt på eftermiddagen er opstået. Der advares mod røgen, som driver ind over den østjyske by. Flere er bragt på sygehus til observation for røgforgiftning. Der var ingen passagerer i de 2 tog.Politiet har udsendt varsel om røgfaren.