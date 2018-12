Cyklist død - overlevede ikke at blive kørt ned af bil

Mandag 17. december 2018 kl. 12:49En 20-årig mand på cykel, der i weekenden blev kørt ned af en bil i et lyskryds i den jyske hovedstad Århus, er i nat død. Han blev livfarligt kvæstet og overlevede altså ikke. En 21-årig kvinde sad ved rattet i bilen. Hun blev ikke fysisk kvæstet til trods for, at det var en kraftig påkørsel, som ødelagde bilens frontparti og forrude.Politiet er ifærd med at klarlægge årsagen til den voldsomme og tragiske ulykke.