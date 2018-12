Lille flyselskab kæmper for livet - fyrer over 100 og sælger fly

Mandag 17. december 2018 kl. 11:48Det lille flyselskab Wow Air med hjemsted i den islandske hovedstad Reykjavik kæmper for livet. Med ryggen mod den økonomiske mur fyres over 100 af de 1.000 ansatte og halvdelen af flyflåden på 20 sælges. Desuden lukkes flyruter. Imens søger man med lys og lygte efter en frisk kapitalpartner.Wow Air blev startet for 7 år siden og flyver på ruter i Europa og Nordamerika.