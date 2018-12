43-årig mand myrdet af knivstik i sin lejlighed i Holbæk

Søndag 16. december 2018 kl. 23:16Det var et mistænkeligt dødfald, der i aftes blev konstateret i en lejlighed i centrum af Holbæk. En 43-årig mand var blevet myrdet af knivstik. Efterfølgende anholdtes en 20-årig mand, der i dag blev fremstillet i grundlovforhør sigtet for mordet. Han blev varetægtfængslet til 1 uge ind i det nye år.Politiet er ifærd med at efterforske den tragiske sag, hvori man endnu ikke har oplyst nogen årsag til de 2 mænds opgør.