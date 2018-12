Guld til franske håndbolddamer - slog Rusland 24-21 i EM-finalen

Søndag 16. december 2018 kl. 20:13For første gang nogensinde har Frankrig vundet damernes EM-håndbold finale. Der festes i aften i Paris efter sejren på 24-21 over de olympiske mestre fra Rusland. Det var samtidig revanche for åbningkampen i turneringen, der blev spillet i Frankrig. Den dyst vandt russerne nemlig 26-23.Finalen til aften blev en velspillet match, der var god reklame for håndboldsporten.