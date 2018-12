Igen en cyklist kørt ned - ung mand kæmper for livet

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 16. december 2018 kl. 12:56En 20-årig mand på cykel blev sent i aftes kørt ned af en bil i et lyskryds i den jyske hovedstad Århus. Han blev livfarligt kvæstet og kæmper nu for livet mellem hænderne på sygehuslæger. En 21-årig kvinde sad ved rattet i bilen, hun blev ikke fysisk kvæstet. Politiet forsøger nu at finde ud af årsagen til den voldsomme ulykke.Det var en kraftig påkørsel viser billeder af bilen, hvis forrude blev knust og den fik svære buler i frontpartiet.