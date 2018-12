Mistænkeligt dødfald i Holbæk - der er foretaget anholdelse

Søndag 16. december 2018 kl. 00:12Det er ikke mange enkeltheder, der foreligger om en større politiaktion lørdag aften i centrum af Holbæk. Man er ifærd med at undersøge et mistænkeligt dødfald, og der er foretaget en anholdelse. Aktionen er rettet mod en lejlighed. Også området omkring beboelsen undersøges.Aktuelt har politiet oplyst, at den anholdte er en mand.