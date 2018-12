Nyt parti for pensionisterne - Borgernes Folkeparti

Lørdag 15. december 2018 kl. 20:47Borgernes Folkeparti kalder initiativtageren et nyt parti for pensionisterne. Det er den 71-årige Jørgen Einar Mikkelsen i nordjyske Hou/Hals nord for Limfjorden ud til Kattegat. Han er flittig på facebook og har fået mange sympatisøer. Derfor vil man nu samle underskrifter for at stille op til Folketinget.Jørgen Mikkelsen bor Nørregade 36 i Hou, 9370 Hals, og har tlf. 40512427. Der er nok mange blandt Danmarks 1 million pensionister, der gerne vil bakke ham op.