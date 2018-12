Glædelig jul... 65.000 fattige børn i Danmark - værst bl.a. på Lolland

Lørdag 15. december 2018 kl. 19:06Det står skidt til med den danske velfærd. For nogle. Heriblandt 65.000 fattige børn. Denne ulyksalige melding viser nye tal om børnefattigdom i Danmark. Mange steder er man hårdt ramt, værst ser det ud i Lolland og Langeland. Men også den københavnske vestegn har det skidt. "Bund 10" ser sådan her ud: Langeland med 10,6% fattige børn, Brøndby og Lolland også med over 10%. Guldborgsund 9,4% og derefter Odsherred, Ishøj, Morsø, Kalundborg, Slagelse og Odense fra 8,6% fattige børn og ikke under 8%. Alarmerende, men alligevel får de fleste nok en Glædelig jul...Hvor er de politikere, som skulle udtrykke sig som den spanske regering netop har gjort. I forbindelse med rekordforhøjelse af mindstelønnen: "Et rigt land kan ikke have fattige arbejdere". Punktum. I Danmark burde regeringen og alle andre partier formulere sig således: "Et rigt og fantastisk land som Danmark kan ikke have fattige børn - overhovedet ingen fattige".