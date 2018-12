Red Barnet har fyret chefen

Lørdag 15. december 2018 kl. 14:45Den humanitære organisation Red Barnet er ikke blødsøden overfor sine ansatte. Bestyrelsen har netop fyret generalsekretær de sidste 3½ år Jonas Keiding Lindholm (48 år). Årsagen angives at være hans hårdhændede ledelsestil over for de øvrige ansatte.Jonas Keiding Lindholm, der er sociolog og mangeårig international hjælpearbejder, har man dog kunnet bruge i mange år, idet han samlet nåede at være ansat 14 år hos Red Barnet.