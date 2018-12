Mand indebrændt i sit hus i bornholmsk landsby

Lørdag 15. december 2018 kl. 11:28En mand er i nat indebrændt i sit hus i en landsby få kilometer fra Rønne på Bornholm. Han er endnu ikke identificeret, men politiet antager, at det drejer sig om manden tilmeldt på adressen. Alle forsøg på at redde ham ud af det brændende hus måtte opgives som følge af ildens intensitet.Huset var overtændt allerede ved brandvæsenets ankomst midt i nat. Derfor var det ikke muligt at sende røgdykkere ind for at eftersøge personer. Brandårsagen er endnu ukendt.