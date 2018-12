Frankrig-Rusland i finalen ved damernes håndbold-EM

Fredag 14. december 2018 kl. 22:53I dag blev det afgjort, at Frankrig og Rusland mødes i finalen ved damernes håndbold-EM. At de franske EM-værter har hjemmebane i matchen er ikke umiddelbart nogen afgørende fordel. Russerne er stærke, viste de i dag med en sejr på 28-22 over Rumænien. Frankrig vandt tilsvarende lige så suverænt 27-21 over Holland.EM-finalen, der spilles sidst på eftermiddagen søndag, får danske dommere. Det er Line Hesseldal Hansen og Karina Christiansen.