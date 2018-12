Nu er den forsvundne mand nok også fundet - død i sin bil

Fredag 14. december 2018 kl. 17:24I går fandt dykkere en bil på bunden af lystbådehavnen i østjyske Kolding. Den forsvandt for over 1 år siden i forbindelse med en mordsag, hvor en 61-årig kvinde var offer. Hendes 2 år ældre mand blev mistænkt for ugerningen, men han var forsvundet døgnet forinden, hun blev fundet død.Siden har man eftersøgt både manden og hans bil, der altså blev fundet i går. I dag blev manden fundet død i den. Med det forbehold, at man skal have liget endeligt identificeret.