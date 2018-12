Mejerigigant bliver større - køber stort mejeri i arabiske Bahrain

Torsdag 13. december 2018 kl. 19:16Den danske mejerigigant Arla Foods har indgået en aftale med den amerikanske fødevarevirksomhed Mondeléz International om køb af dens smelteosteforretning i Mellemøsten og Nordafrika i dag er samlet under brandet Kraft. Det giver samtidig Arla ejerskab af et topmoderne ostemejeri i hovedstaden Manama i arabiske Bahrain. Arla bliver ikke alene større med købet, men det fremtidige vækstpotentiale er enormt. Siden 2010 har Arla i forvejen fordoblet salget i Mellemøsten og Nordafrika. I år venter man at nå en omsætning på 560 millioner euro (4,2 milliarder kr.) - og det smitter af i DK.Det store mejeri i Bahrain har en kapacitet på 66.000 tons ost. Det blev bygget for 10 år siden.