Ung tidligere minister forlader den politiske scene

Torsdag 13. december 2018 kl. 16:13Den 33-årige Thor Möger Pedersen, der meget ung var skatteminister i et år fra 2011, forlader den politiske scene. I 2013 skiftede han parti fra SF til Socialdemokraterne, hvor han i dag er ansat på Christiansborg (Folketinget). Det blev et meget kort livforløb i politik...Thor Möger Pedersen skifter til et job i det private erhvervliv, hvor han skal beskæftige sig med bl.a. analyser.