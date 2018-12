Mand fundet død på toilet i centrum af København

Torsdag 13. december 2018 kl. 10:35En ikke nærmere identificeret mand antageligt i 40 års alderen er i morgenstunden fundet død på et toilet i centrum af København. Politiet er fortsat ifærd med at undersøge sagen, men indtil videre tyder intet på, at der er foregået noget kriminelt. Man arbejder også på at identificere manden.Han blev fundet på et toilet på Højbro Plads nogle få hundrede meter fra Christiansborg (Folketinget).