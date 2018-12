Jagerfly styrtet i havet - piloten ud med katapult er kvæstet

Torsdag 13. december 2018 kl. 06:23En pilot i et amerikansk Hawker Hunter jagerfly skød sig ud med katapult, men er alvorligt kvæstet bragt på sygehus. Jagerflyet styrtede i havet ved Honolulu i staten Hawaii kort efter start. Det amerikanske militærfly deltog i en øvelse med omkring 30 andre fly. Pilotens præcise tilstand kendes ikke.Den 47-årige mand fra cockpittet blev bjærget fra havet af et skib fra lokalområdet. Styrtet skete for nogle få timer siden. Honolulu er 11 timer efter dansk tid, hvorfor det nu er onsdag aften i området.