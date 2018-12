Styrket engelsk premierminister efter oprør iblandt sine egne

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 12. december 2018 kl. 22:41Den engelske premierminister (PM) Theresa May står styrket, efter hun i aften vandt en tillidafstemning som følge af oprør iblandt sine egne konservative partifæller. Med 200 stemmer bag sig (og 117 imod) fortsætter hun som leder af parti og regering og står ved roret under Englands farvel til EU om 3½ måneder.Theresa May har for kort tid siden talt undenfor PM-residensen Downing Street 10 og opfordret til, at alle arbejder i landets interesse - og sammen. "Vi skal levere den Brexit, som de engelske vælgere traf beslutning om".Efter aftenens tillidafstemning er Theresa May fredet det næste år for lignende oprør. Det giver hende ro og styrke.