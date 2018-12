Spansk regering: et rigt land kan ikke have fattige arbejdere

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 12. december 2018 kl. 22:10Mindstelønnen i Spanien tager et markant højdespring i det nye år. Månedlønnen stiger med 22% fra 736 euro (ca. 5.500 kr.) til 900 euro (ca. 6.750 kr.). Ud fra parolen "et rigt land kan ikke have fattige arbejdere" har den spanske regering i dag meddelt den største stigning i mindstelønnen de sidste 40 år.Også i nabolandet Frankrig stiger mindstelønnen markant i 2019, dog "kun" 100 euro, efter at den unge præsident Emmanuel Macron og regeringen i snart en måned har været udfordret af voldsomme protester. Der har opbakning fra mindst 70% af den franske befolkning.