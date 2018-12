Computer med oplysninger om 20.000 personer stjålet

Onsdag 12. december 2018 kl. 19:204 computere er blevet stjålet fra rådhuset i Gladsaxe i København, og specielt den ene skaber særlig opmærksomhed. På den befandt sig nemlig oplysninger om 20.000 personer. Private og følsomme informationer. Hvor de stjålne computere er forsvundet hen, er uvist. Øjensynligt er nogen bare gået ind på rådhuset i åbningtiden. Men der er ingen spor.Bureaukraterne på rådhuset i Gladsaxe får ikke ligefrem "roser" for sagen. Selvom de forsøger at dæmpe risikoen for midbrug af oplysningerne på især den ene computer.