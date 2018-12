VW har solgt test-biler, som man nu må købe tilbage fra kunderne

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 12. december 2018 kl. 15:46Den tyske bilgigant VW har solgt et stort tusindantal test-biler, som man nu er pålagt at købe tilbage fra kunderne. Normalt skrottes test-biler, men det har man altså ikke gjort. Skandalen berører også danske kunder, som købte deres (test)biler for 7-8 år siden.Det er stadig uklart, hvor mange biler VW således må købe tilbage. Men mindst 6.700 og op til 17.000 biler ifølge aktuelle oplysninger.