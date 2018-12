50-årig mand skudt i hovedet og brutalt dræbt på åben gade

Onsdag 12. december 2018 kl. 11:16Det går stadig mere brutalt for sig i den svenske øresundby Malmø. Hvor en 50-årig mand til morgen blev skudt i hovedet og dræbt på åben gade. Den maskerede gerningmand forsvandt i hast efter at have affyret sine skud, og politiet leder stadigvæk efter ham.Den dræbte blev skudt, lige da han kom ud fra den ejendom, hvori han boede. Tæt ved Folkets Park i centrum af Malmø.