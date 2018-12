Blodigt julemarked i Strasbourg - 3 dræbt og 11 kvæstet af skud

Onsdag 12. december 2018 kl. 09:04Hygge og begyndende julefred blev i aftes afløst af blodig vold ved julemarkedet i den franske grænseby Strasbourg. Skyderier dræbte 3 og kvæstede 11 heraf de 8 alvorligt. Natten igennem har politiet forsøgt at finde gerningmanden, som man angiveligt havde skudveksling med og som antages at være kvæstet.Strasbourg, der er hjemsted for Europa-Parlamentet, er i dag i sorg. Kvartmillion-byen ligger klods op ad grænsen til Tyskland kun adskilt af Rhinen overfor den lille tyske by Kehl.