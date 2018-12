9-årig dreng død efter ulykke

Tirsdag 11. december 2018 kl. 11:24Det 3. offer for en voldsom ulykke på en lokal vej 5 km fra vestjyske Holstebro i weekenden, en 9-årig dreng er død. Han blev meget alvorligt kvæstet, da en 24-årig mand ved rattet i sin bil påkørte en anden holdende bil med en 41-årig kvinde ved rattet og 3 børn. Kvinden og en 7-årig pige blev dræbt på stedet.Kvinden holdt stille for at svinge væk fra vejen, da den voldsomme påkørsel fandt sted. Hendes bil blev slynget bort fra vejen og på det nærmeste knust. Den sidste af børnene, en anden 7-årig pige og den 24-årige mand er nu de eneste overlevende efter ulykken.