Rektor og lærer havde fingrene i kassen og gik på kasino

Tirsdag 11. december 2018 kl. 05:30I forbindelse med deres pensionering er 2 kvinder (nonner) ansat på en katolsk skole i amerikanske Californien blevet afsløret i at have haft fingrene i kassen og at være gået på kasino for pengene. Den ene var skolens rektor i 29 år, den anden lærer i 20 år. De har erkendt.Et beløb på omkring 3 millioner kr. forsvandt fra skolen og til de 2 ansattes lommer i en periode over 10 år.