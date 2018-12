Brutale kniv-mord begået på stråtækt landejendom

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 10. december 2018 kl. 12:25I løbet af eftermiddagen vil man måske blive klogere på et brutalt dobbeltmord, som en 43-årig mand i går begik på en stråtækt landejendom på halvøen Helnæs i Lillebælt ved Fyns kyst. De dræbte var en 74-årig kvinde og en 37-årig mand, der leverede brænde til hendes gård. De blev begge dræbt med mange knivstik.Morderen havde lejet et værelse hos kvinden. Hvad der var årsag til, at han gik amok og slog de 2 ihjel er der indtil videre ingen oplysninger om. De kommende timer vil det måske blive belyst i forbindelse med grundlovforhør af den 43-årige mand.