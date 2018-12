Dansk international firmagigant vil være mindre - sælger 13 lande fra

Mandag 10. december 2018 kl. 09:48Der er store forandringer undervejs i den internationale gigant ISS A/S - der vil være mindre. Over de næste par år vil man sælge 13 lande fra og 100.000 ansatte forsvinder fra lønkontoen i den nuværende koncern. Det bringer antallet af ansatte "ned" på 390.000 og skal skabe grobund for solid økonomisk vækst ved at koncentrere kræfterne om den bedste del af de nuværende kunder, hvilket betyder en halvering af kunderne.Også en række EU-lande er med på listen over dem, ISS vil sælge fra.De 13 lande er Thailand, Filippinerne, Malaysia, Brunei, Brasilien, Chile, Israel, Estland, Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet, Slovenien og Rumænien. Landene udgør 12% af den nuværende omsætning på 80 milliarder kr. i ISS og 8% af indtjening bidraget.