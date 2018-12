Kvinde og mand fundet myrdet på lille halvø ved Fyns kyst

Søndag 9. december 2018 kl. 19:26Den lille halvø Helnæs i Lillebælt tæt ved Fyns kyst er lige nu omdrejningpunkt for en formentlig brutal mordsag. Der er fundet en kvinde og en mand dræbt, og der er allerede anholdt en person sigtet for at have begået mordene. Herudover foreligger der endnu ikke yderligere oplysninger.Helnæs er beliggende ud for Falsled mellem Fåborg og Assens på det fynske fastland.