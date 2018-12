Igen en top-politiker med fingre i fællesskabets pengekasse

Søndag 9. december 2018 kl. 14:39Den "lille svindler" gemmer sig bag facaden hos mange mennesker. Som nu igen en top-politiker, der har haft sine fingre i fællesskabets pengekasse. Det er endog kendt i Danmark, og nu er det så Tjekkiets premierminister det sidste års tid Andrej Babis (64 år). Der er under lup for at have tilegnet sig millioner af euro fra EU.Over 4 år fra 2013 og frem har beløbet svinget mellem 42 og 82 millioner euro, som Babis' virksomheder har fået i tilskud. Bag de som så ofte lukkede døre i Bruxelles mener man ikke, tilskud-millionerne er givet efter reglerne. Så der er nok en ny pikant sag undervejs, selvom man sædvanen tro vil forsøge at skjule henholdsvis dæmpe skandalen.