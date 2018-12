Narko-gangster flygtet fra 30 års fængsel under lægebesøg

Søndag 9. december 2018 kl. 14:04Den boliviansk fødte narko-gangster Jorge Roca Suarez (67 år) er flygtet fra 30 års fængsel under et lægebesøg. Politiet er ikke stolte ved situationen og oplyser, at man nu søger med lys og lygte efter den undvegne. Der foreligger ingen enkeltheder om hans flugt, som nok har været veltilrettelagt.Jorge Roca Suarez har været narko-gangster det meste af sit liv. De lyssky, men indbringende aktiviteter har han hovedsageligt udfoldet med Californien og der storbyen Los Angeles som omdrejningpunkt.